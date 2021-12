Izrael zdvojnásobí počet osadníků na Golanech, oznámil Bennett

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Izrael hodlá do pěti let zdvojnásobit počet osadníků na Golanských výšinách. Na schůzi vlády to dnes řekl premiér Naftali Bennett. Na tomto syrském strategickém území, jež Izrael obsadil za války v roce 1967, nyní žije asi 25.000 izraelských osadníků a 23.000 drúzů, z nichž většina se považuje za Syřany se statusem izraelských rezidentů.