Izrael zmírnil pravidla karantény po kontaktu s nakaženými covidem-19

Nákaz v Izraeli nyní rychle přibývá a místní televize tento týden oznámila, že se na ministerstvu zdravotnictví uvažuje o "modelu masové nákazy" populace, tedy hromadném promoření.

Média to srovnávají s tím, jak na začátku epidemie postupovalo Švédsko. Na nerizikové skupiny obyvatel se nevztahovaly žádné restrikce, aby život mohl pokračovat pokud možno normálně. Server The Times of Israel píše, že Švédsko od toho nakonec upustilo, avšak současná situace, v níž převažuje velmi rychle se šířící varianta omikron pojící se s mírnějšími symptomy, vedla v Izraeli k těmto úvahám.

Televize svůj zdroj neupřesnila. Úřad podle ní vychází z toho, že vláda nechce použít uzávěru ani jiná přísná omezení a je si vědoma pomalého očkování dětí, takže nevidí jinou možnost. Podle odhadů bude do dvou týdnů tvořit v Izraeli 90 procent nákaz varianta omikron.

Nyní je v devítimilionové zemi aktivních něco přes 20.000 případů koronaviru a z nich 94 jsou lidé ve vážném stavu. Od začátku epidemie zemřelo 8243 osob a nakazilo se více než 1,3 milionu lidí.

Vláda zdůrazňuje, že nechce dále ochromovat ekonomiku; tento týden už jednou zmírnila podmínky karantény. Ode dneška nově platí, že plně očkovaní a ti, kdo covid-19 prodělali, mohou po kontaktu s nakaženým použít rychlý antigenní test a bude-li negativní, vyhnou se povinnosti karantény. Do této doby museli mít negativní test PCR. Nebude se ale uznávat doma provedený antigenní test. Pokud bude tento rychlý test pozitivní, musí následovat test PCR. V případě jeho pozitivity musí následovat nejméně desetidenní izolace. Těm, kdo se budou muset testovat kvůli kontaktu s nakaženým, stát testy zaplatí.

Neočkovaní musí po kontaktu s nakaženou osobu do čtrnáctidenní karantény s možností zkrácení po negativním PCR testu za sedm dní.

Premiér Naftali Bennett nová pravidla zdůvodnil tím, že bez nich by se v uzávěře ocitl milion až dva miliony lidí. "Naším cílem je udržet co nejvíce v chodu ekonomiku, trhy, obchody a zároveň se vyhnout přetížení nemocnic. Mohli bychom použít uzávěru, ale nikdo si nepřeje se do ní dostat, i když ji budeme nazývat jinak," řekl Bennett.