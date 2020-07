Izrael zostřuje opatření proti koronaviru. Nakažených přibývá, Netanjahu čelí kritice

Agentura Reuters poznamenala, že mezi Izraelci narůstá hněv kvůli tomu, jak si úřady v boji proti covidu-10 vedou.

Omezení začnou platit dnes odpoledne a skončí v neděli ráno. Neděle je v Izraeli pracovním dnem. Není vyloučeno, že za týden by o víkendu mohl být v zemi zaveden zákaz vycházení, informují místní média. K tomu ale vláda potřebuje souhlas parlamentu.

Nejen o víkendech, ale i po ostatní dny se ve vnitřních prostorách nebude smět sejít více než deset lidí, venku pak 20. Restaurace také budou moci prodávat jen jídlo k odnosu s sebou, informuje The Times of Israel.

The Cabinet decided on the following restrictions – which were approved as an order to amend and uphold the validity of "Emergency Regulations (Restricted Activity) -- on the recommendation of the Health Ministry and the National Security Council >>https://t.co/3iNrxJdiLG