Izrael zvažuje, zda brzy začít očkovat starší osoby třetí dávkou vakcíny

"Je to velké dilema. Za situace, kdy nemáme podporu světa, je tíha rozhodnutí na našich bedrech. Je to velmi komplikované rozhodnutí," řekl čelný představitel izraelského zdravotnictví Nachman Aš na zdravotnické konferenci pořádané zpravodajským webem Ynet. "Na jednu stranu chceme vidět, že to je bezpečné a účinné a spoléhat na naše data při zkoumání, zda imunita opravdu slábne. Na druhou stranu tu máme šíření a chceme jej zastavit," uvedl Aš.

Společnost Pfizer usiluje o to, aby americké úřady nouzově schválily podání třetí dávky její vakcíny proti covidu-19 s tím, že by to mohlo pomoci udržet vyšší míru ochrany u očkovaných. Izrael přeočkování začal tento měsíc nabízet lidem s narušenou imunitou, přičemž každý případ je posuzován jednotlivě.

V Izraeli se varianta delta začala šířit v červnu. Izraelské ministerstvo zdravotnictví od té doby dvakrát hlásilo pokles účinnosti vakcíny před samotnou nákazou a mírný pokles v ochraně, jež poskytuje před vážným průběhem nemoci covid-19.

Někteří odborníci však analýzu ministerstva kritizovali kvůli možným metodologickým nedostatkům, jež mohly ovlivnit závěry. Minulý týden ministerstvo odhadovalo, že očkování mělo v posledním měsíci jen 41procentní účinnost proti symptomatické infekci.Ochrana před vážným průběhem nemoci však zůstala silná - činila 91 procent.

"Odhaduji, že tato data jsou pravdivá, mohlo by to být více nebo méně," řekl podle Reuters Aš. "Jsou, tedy alespoň zde, známky, že imunita slábne," dodal.

Rozhodnout v otázce přeočkování by izraelské úřady podle Aše měly v následujících týdnech. Podání třetí dávky vakcíny by se pak podle něj mohlo týkat osob starších 60 nebo 70 let, které jsou řazeny k rizikovým skupinám a byly mezi prvními očkovanými.

Někteří odborníci se domnívají, že by Izrael měl počkat na další data o účinnosti a bezpečnosti třetí dávky. Ředitel fakulty veřejného zdraví na Ben Gurionově univerzitě Nadav Davidovitch poukázal na to, že by bylo dobré nejprve dostat vakcínu k těm, kteří zatím očkováni nebyli.

Naočkováno proti covidu-19 zatím bylo zhruba 60 procent z 9,3 milionů Izraelců. Asi pětina obyvatel, kteří mají na vakcínu nárok, se přitom zatím naočkovat nerozhodla.

Izrael zrušil protikoronavirová omezení v polovině června, kdy denní počty nově nakažených díky vakcinaci klesly k jednociferným číslům a počty nových úmrtí na covid-19 k nule. Některé restrikce ale byly vzápětí kvůli šíření varianty delta obnoveny.

Aktuálně je v Izraeli hospitalizováno zhruba 100 pacientů s vážným průběhem covidu-19 a denní počty nově potvrzených případů infekce se pohybují kolem 1000. Izraelská vláda doufá, že i přes narůst počtu infikovaných nebude muset zavádět další nákladné uzávěry, jelikož očkování ochrání lidi, u nichž je riziko těžkého průběhu covidu-19 nejvyšší.

Datový vědec Eran Segal z izraelského Weizmannova vědeckého institutu poznamenal, že očkování výrazně snížilo podíl infikovaných s těžkým průběhem covidu-19. Během prvních týdnů zimní koronavirové vlny, která v Izraeli začala v prosinci, mělo podle něj vážný průběh covidu-19 asi 4,3 procenta infikovaných. V prvních týdnech poslední vlny, kdy už bylo naočkováno 90 procent lidí z rizikových skupin, mělo podle Segala vážný průběh jen 1,6 procenta infikovaných. "Tuto změnu naprosto připisuji vakcínám," poznamenal Segal.