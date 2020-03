Izraelci nebudou špehováni kvůli koronaviru, rozhodl parlament

Policie má díky tomuto opatření získat povolení používat nástroj, používaný dosud jenom v boji proti terorismu, i ke sledování občanů.

Příslušný výbor, který dnes měl rozhodnout, jednání nedokončil, protože v budově parlamentu začali odpoledne skládat přísahu noví poslanci zvolení ve volbách 2. března. O věci tedy bude rozhodovat až příští výbor, který ustaví noví poslanci.

Údaje, které má policie získat z dat mobilních telefonů, umožní nejen sledovat pohyb nakažených lidí, ale dohledat zpětně také jejich kontakty a rozšířit tak ochranná opatření na další osoby. V Izraeli je nyní nakaženo 255 lidí.

Netanjahu ujistil, že technologie se bude používat výhradně v kontextu s epidemií, nikoli k získávání údajů o občanech. Informace by měly být předávány ministerstvu zdravotnictví a na konci měsíce je má bezpečnostní služba Šin Bet odstranit. "Nepůjde o masivní zásah do telefonů a nebude to kybernetický útok," sdělil zdroj, který citovala agentura AFP.

Tehilla Shwartzová Altshulerová z izraelského institutu pro demokracii se ale domnívá stejně jako jiní Izraelci, že zapojit tímto způsobem bezpečnostní složky v době zdravotní krize je "nebezpečný precedens". Podle ní si Izrael nepočíná jako demokracie, jestliže do věci vtahuje Šin Bet.

Policisté už se nyní připojili k inspektorům ministerstva zdravotnictví, kteří kontrolují, jak lidé dodržují karanténu. Musí do ní na 14 dní kdokoli, kdo přicestuje z ciziny, a několik lidí bylo přistiženo, že ji nedodržují. "Obcházíme jednotlivé adresy a snažíme se najít lidi, kteří mají být v izolaci, ale nejsou. Zatkli jsme v minulých 48 hodinách dva lidi," sdělil policejní mluvčí. V Izraeli je v domácí karanténě 70.000 lidí.