Izraelská armáda v odvetě zaútočila na Hizballáh, civilisté v pohraničí museli do krytů

Izraelci nejprve vypálili v oblasti kibucu Manara podél hranice kouřové střely a armáda nařídila civilistům z pohraničních oblastí odejít do krytů a na silnicích rozestavěla zátarasy. Dnes brzo ráno byla tato opatření odvolána.

During operational activity in northern Israel last night, shots were fired from Lebanon toward IDF troops. We responded with fire, & our aircraft struck Hezbollah observation posts near the border.



This is a severe event & we remain ready to combat any threat to our borders. pic.twitter.com/ECJeVov9bA