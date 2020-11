Izraelská armáda zbourala beduínskou vesnici, desítky lidí jsou bez domova

Vesnice se nacházela poblíž palestinského města Tubás a kromě stanů beduínů v ní byly i přístřešky pro dobytek či solární panely. Po demolici, při níž Izraelci použili malé buldozery, zůstaly bez domova desítky lidí, uvedl z místa fotograf AFP.

"Dali nám deset minut na evakuaci a potom začali buldozery srovnávat naše domovy se zemí," řekl jeden z postižených, 52letý Abdal Ghaní Aváda. "Před námi tady přitom bydleli již naši rodiče. (Izraelci) chtějí vyhnat z údolí Jordánu všechny Palestince," dodal.

While you were eagerly following the US elections, Israel has demolished an entire community’s residential compound, leaving 74 people, 41 of them minors, homeless. pic.twitter.com/7hA5AHdFn0