Izraelská armáda zničila dům údajného palestinského teroristy

Dům Kásima Šiblího v Kubaru nedaleko Ramalláhu zdemolovaly izraelské ozbrojené síly buldozerem. Muže Izrael viní ze srpnového bombového útoku u přírodního pramene nedaleko židovské osady Dolev na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. O život tehdy přišla 17letá Izraelka, která byla na místě na výletě se svým otcem a bratrem. Oba muži byli při útoku zraněni.

Rodina, které dům patřil, se proti rozhodnutí o demolici odvolala, což soud ale zamítl. Záběry z akce se objevily na sociálních sítích.

V březnu izraelská armáda zdemolovala domy dalších dvou Palestinců podezřelých ze spáchání srpnového útoku.

Při demolici propukly protesty, desítky Palestinců na vojáky házely kameny a zápalné lahve a zapalovaly pneumatiky.

Izraelský ministr obrany Naftali Bennett dnešní demolici domu uvítal a označil ji za "důležitý nástroj", který má odradit před dalšími teroristickými útoky. "Všichni, kteří plánují teroristický útok, to uvidí a dvakrát se rozmyslí. Nadále budeme proti všem, kteří vztáhnou ruku na izraelské občany, přistupovat tvrdě. Kdokoliv nám ublíží, ublížíme mu také," uvedl Bennett v prohlášení.

Demolice domů jsou kontroverzní praktikou, která podle izraelské armády pomáhá odrazovat od páchání teroristických útoků. Řada představitelů izraelské obrany ale v uplynulých letech podle The Times of Israel vyjádřila pochyby nad efektivitou demolic, zatímco organizace na ochranu lidských práv je označují za nespravedlivý kolektivní trest- v domech totiž mnohdy žijí celé rodiny.

Podle izraelské kontrarozvědky Šin Bet výbušninu, která zabila Šnerbovou, dálkově odpálila buňka Radikální Lidové fronty pro osvobození Palestiny (PFLP) vedená Sámirem Arbídem. Ten byl krátce po útoku zatčen.

Při následném vyšetřování izraelské bezpečnostní složky informovaly, že odhalily síť PFLP, která údajně střílela na izraelské cíle a plánovala velké teroristické útoky. Loni v prosinci Izrael oznámil, že zadržel zhruba 50 členů této sítě.

Palestinské a izraelské organizace na ochranu lidských práv uvedly, že osoby zatčené po útoku byly při výsleších mučeny. Šin Bet sdělila , že dostala při nejméně jednom výslechu svolení použít výjimečné praktiky. Podle The Times of Israel se takový postup povoluje u případů označených jako "tikající bomba", tedy když by podezřelý mohl poskytnout informace, které by pomohly zabránit bezprostředně hrozícímu teroristickému útoku.