Izraelská delegace dorazila do Rabatu prvním přímým letem

Podle izraelského tisku Maroko odmítlo normalizační dohodu podepsat tak, jak to v létě učinily Spojené arabské emiráty a Bahrajn. USA letos pomohly vyjednat Izraeli čtyři normalizační dohody - kromě SAE a Bahrajnu také se Súdánem a Marokem. Podpis dohod se SAE a Bahrajnem se konal ve Washingtonu.

Maroko ale podpisovou ceremonii podle listu Haarec odmítlo s tím, že v jeho případě nejde o nové vztahy, jelikož s Izraelem udržovalo diplomatické kontakty už v minulosti, byť s přerušením. Navázány byly v 90. letech, kdy Izrael uzavřel mírové dohody s Palestinci. Izraelci jezdili do Maroka jako turisté a Izrael měl v Maroku v letech 1994 až 2000 styčný úřad. Po vypuknutí druhého palestinského protiizraelského povstání v roce 2000 tyto kontakty ustaly.

Maroko tedy chápe současnou normalizační dohodu jako navázání na minulé kontakty. V jejím rámci mají být znovu otevřeny styčné úřady a později i velvyslanectví.

Dvacetičlennou izraelskou delegaci, která dnes dorazila do Rabatu, vede poradce pro národní bezpečnost Meir ben Šabbat, jejími členy jsou hlavně pracovníci ministerstva zahraničí. Američany vede Kushner.

Podle mluvčího izraelského ministerstva zahraničí by se měla podepsat dohoda o zahájení pravidelné přímé letecké dopravy i vízová dohoda, která umožní nositelům určitých pasů cestovat bez víza. Dále se počítá s dohodou o finanční spolupráci a o společných projektech v oblasti vodního hospodářství. Několik členů izraelské delegace má ve své rezidenci přijmout král Muhammad VI.

Původně se měly delegace do Izraele vrátit ve středu, ale kvůli koronavirovým opatřením odletí ještě dnes večer. Od středy totiž budou muset všichni po příletu do Izraele z ciziny do izolace do hotelů k tomu určených.