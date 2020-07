Izraelská vláda schválila nová omezení proti šíření koronaviru

Premiér Benjamin Netanjahu rozhodnutí zdůvodnil tím, že vláda chce zabránit takovému zhoršení epidemické situace, které by vyžadovalo široká národní karanténní opatření. Nová opatření mají podle vlády platit okamžitě, podle deníku The Times of Israel je musí ještě schválit parlamentní výbor.

"Dnes máme asi 90 vážně nemocných pacientů (s covidem-19)... Pokud nebudeme jednat teď, budeme mít v příštích týdnech stovky a možná tisíce vážně nemocných. Proto jsme se rozhodli k okamžitým krokům," citoval Netajnahua server deníku The Jerusalem Post. I ministerstvo zdravotnictví podle tohoto deníku uvedlo, že pokud by se opatření nepřijala hned, příští týden by se "muselo diskutovat o úplné karanténě".

Nová opatření omezují počet zákazníků v restauracích na 20 ve vnitřních prostorách a na 30 na venkovních terasách. Na veřejnosti se podle nich smí shromáždit maximálně 20 lidí, kteří musejí mít roušky a dodržovat bezpečnou vzdálenost. Nejvýše 20 lidí pak bude smět cestovat v autobusech, které musí mít otevřená okénka a nesmějí zapínat klimatizaci. Do synagog bude smět najedou maximálně 19 osob.

Vláda nově ruší také všechny kulturní akce, sportovní akce se mohou konat, ale bez diváků. Zcela uzavřeny budou bary a noční kluby, tělocvičny a veřejné bazény a státní správa má zařídit, aby 30 procent jejích zaměstnanců pracovalo z domova.

V Izraeli se od vypuknutí pandemie potvrdila nemoc covid-19 již u 30.162 lidí, z toho 332 jich v souvislosti s covidem zemřelo. Nyní je v této devítimilionové zemi nakažených koronavirem na 11.860. Stav devíti desítek infikovaných je vážný, z toho 32 pacientů je napojeno na plicní ventilátory.

První případ nákazy koronavirem SARS-CoV-2, který se do světa začal šířit koncem loňského roku z Číny, se v Izrael potvrdil 21. února. Prvního vrcholu epidemie dosáhl Izrael na přelomu března a dubna, kdy denně přibývalo několik set, respektive až 700, potvrzených případů denně. Koncem dubna se situace výrazně zlepšila a vláda začala postupně uvolňovat omezení. Už koncem dubna se otevřely malé obchody či kadeřnictví, v květnu se otevřely školy a koncem května i restaurace.

Během června ale začaly denní počty případů nákazy koronavirem v Izraeli výrazně růst. Ve druhé polovině června jich přibývalo kolem čtyř set denně a na přelomu měsíce vystoupaly denní nárůsty až na 1138 nakažených, což je o několik stovek více, než přibývalo před třemi měsíci. Teď se ale provádí i výrazně více testů, v neděli jich bylo provedeno 18.948, uvedl deník The Jerusalem Post. Začátkem dubna se jich dělalo maximálně kolem 10.000 denně.