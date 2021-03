Izraelské volby podle prvních odhadů nemají jasného vítěze

V Izraeli se dnes konaly čtvrté parlamentní volby od jara 2019 a druhé od začátku epidemie covidu-19. Volební místnosti se uzavřely ve 21:00 SEČ. Kolem 19:00 SEČ činila volební účast 60,9 procenta, což je skoro o pět procentních bodů méně než ve stejný čas při parlamentních volbách z loňského března.

Klíčovou postavou ve vyjednáváních o budoucí koalici by se tak podle Reuters mohl stát exministr obrany Naftali Bennett, který stojí v čele nacionalistické strany Jemina. Bennett dosud veřejně neřekl, že se připojí k pronetanjahuovskému bloku v parlamentu, ale neslíbil podporu ani jeho oponentům. Po uzavření volebních místností uvedl, že udělá "pouze to, co bude dobré pro Izrael".

Jedenasedmdesátiletému Netanjahuovi, který je nejdéle sloužícím izraelským premiérem, tak podle odhadů zřejmě jasné vítězství nezajistilo ani izraelské světové prvenství v rychlosti očkování proti covidu-19, píše Reuters. Skoro polovina Izraelců již obdržela obě dávky vakcíny proti covidu-19 a Netanjahu opakovaně úspěšnost očkování vyzdvihoval při své předvolební kampani. Na jeho popularitě se naopak mohl podepsat soudní proces, v němž je obviněn z korupce. Premiér obvinění odmítá.