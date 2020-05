Izraelského vojáka usmrtil hozený kámen, po útočníkovi se pátrá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jedenadvacetiletý izraelský voják dnes zemřel poté, co mu někdo při razii na severu Západního břehu Jordánu hodil na hlavu kámen. Po pachateli úřady pátrají, informovala izraelská armáda. Podle listu The Times of Israel jde o první zabití izraelského vojáka při operaci v letošním roce.