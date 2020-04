Izraelský parlament prodloužil možnost sledovat mobily nakažených

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Výbor izraelského parlamentu pro obranu a zahraniční záležitosti prodloužil do příštího úterý možnost sledovat polohu mobilů osob nakažených koronavirem. Informoval o tom dnes list The Times of Israel.