Jaderná hrozba pro svět. Írán chce odstoupit od smlouvy NPT, byl podán návrh

Ze zpráv z Íránu zatím není zřejmé, kdy by měl parlament o návrhu hlasovat. Reuters připomíná, že v otázce íránské jaderné politiky má - stejně jako v mnoha dalších věcech - poslední slovo nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí.

Teherán pohrozil odstoupením od NPT už před týdnem. Vede ho k tomu spor o jadernou dohodu z roku 2015, již v roce 2018 vypověděly USA a obnovily americké protiíránské sankce. Írán začal postupně jednotlivé body dohody vypovídat také, ale po lednovém americkém útoku na íránského generála v Bagdádu ohlásil, že se dohodou přestává řídit.

'NPT withdrawal plan' on Majlis agenda

