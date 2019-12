"Jednoho dne vás uvězníme!" V táborech rostou noví džihádisté, varuje expertka

Dřív než bude pozdě

Pokud umožníme, aby tyto děti zůstaly v detenčních táborech, riskujeme, že z nich vyroste další generace bojovníků IS, obává se odbornice. Urguje jejich repatriaci dříve, než bude pozdě.

Proti repatriaci dětí bojovníků IS existuje velký odpor, přiznává Pokalovová. Poukazuje, že k takovému kroku se odhodlala jen část zemí, například Francie, Německo či Norsko, zatímco jiné zůstávají zdrženlivé.

Britské ministryně vnitra Priti Patelová v listopadu zablokovala záchrannou operaci, která měla ze Sýrie přivést na šedesát nezletilců, připomíná analytička. Dodává, že ve stejné době soud v USA rozhodl, že ve Spojených státech narozená Hoda Muthanaová, která se přidala k IS, již není americkou občankou, čímž v praxi zabránil návratu jí samotné i jejího dvouletého syna.

"Tyto děti byly vychovány k odlišným hodnotám a normám než naše děti. Nesmíme být v tomto hloupí. Viděly ty nejkrutější věci na světě," cituje akademička nejmenovaného belgického politika, jehož slova dobře ukazují často zmiňované bezpečnostní obavy, kterými se ospravedlňuje neochota repatriovat potomky bojovníků IS.

Ponechání těchto dětí jejich osudu v Sýrii a Iráku ale podle Pokalovové není cestou k větší bezpečnosti, protože IS ponechává stovky vykořeněných a zapomenutých dětí, aby z nich učinil své budoucí bojovníky.

Bagdádího vize

IS již ukázal, že se neštítí využívat děti ve svých odporných plánech, připomíná expertka. Odkazuje na skupiny Lvíčata chalífátu, která připravovala děti k boji, včetně fontových operací a sebevražedných útoků.

V době vrcholu samozvaného chalífátu byly tyto děti neustále vystavovány násilí a musely se účastnit veřejných poprav stětím a kamenováním, upozorňuje analytička. Dodává, že také účinkovaly v mrazivých propagandistických videích IS, vůdci skupiny využívali "džihádisty juniory" k šíření svého poselství - v jednom případě sliboval ve videu smrt bezvěrcům pouze čtyřletý britský chlapec.

Komentář v originálním zně ní si můžete přečíst zde.

"Využívání dětí touto teroristickou skupinou se neomezuje na území chalífátu," pokračuje Pokalovová. Podotýká, že v Evropě IS úspěšně nasadil děti jako teroristy - v německém Hanoveru například patnáctiletá příznivkyně IS v únoru 2016 pobodala policistu, přičemž pokyny k útoku zjevně obdržela přes internet.

V jiném případě, který se odehrál v německém Ludwigshafenu se teprve dvanáctiletý Němec iráckého původu pokusil v prosinci 2016 odpálit bombu na vánočním trhu, uvádí akademička. Vysvětluje, že IS mu pokyny poslal skrze aplikaci Telegram.

"Bylo by naivní očekávat, že pokud budou děti IS ponechány vyrůstat v detenčních táborech, nebudou kráčet v těchto stopách," varuje Pokalovová. Nastiňuje, že v syrském táboře al-Húl zůstává přes 11 tisíc zahraničních žen a dětí, zatímco mnoho dalších se nachází v podobných zařízeních na severu země. Většina z nich potřebuje lékařskou a psychologickou péči, dodává odbornice.

V táborech jako al-Húl se dětem dostává sotva dostatečné výživy, natož potřebné péče, která by řešila jejich traumata a posttraumatický stresový syndrom, konstatuje analytička. Varuje, že místo toho jsou vystaveny další indoktrinaci, protože v některých táborech se zadržovaným ženám podařilo obnovit vládu strachu, která napodobuje režim v chalífátu, což znamená, že děti v detenci ohrožuje radikalizace pod vedením tvrdého jádra žen IS.

"Dá-li Bůh, jednoho dne se z toho dostanete. Ten den budete vy takto uvězněni. Dá-li Bůh. Jednoho dne si projdete tím, čím si procházíme my. Dá-li Bůh. Jednoho dne vás uvězníme. Nemyslete si, že (Islámský) stát je minulostí," cituje Pokalovová jedno z dětí nafilmované v táboře al-Húl. Deklaruje, že čím dříve budou děti vyvedeny z prostředí detenčních táborů, tím dříve bude přerušen kruh radikalizace.

Vůdce IS Abů Bakr Bagdádí viděl v dětech další generaci chalífátu, upozorňuje expertka. Konstatuje, že pokud se nemá tato vize naplnit, vlády po celém světě musí dostat dětí IS domů a investovat do jejich budoucnosti.