Jihojemenští separatisté se vzdávají požadavků na autonomii

Jejím spojencem je kromě dalších arabských zemí Saúdská Arábie, která loni pomohla vyjednat smírčí dohodu. Podle ní má jemenský premiér sestavit novou vládu a jmenovat nového guvernéra Adenu.

Saúdskoarabská agentura SPA oznámila, že Rijád nyní nabídl nový plán, který má urychlit plnění loňské dohody.

STC ve svém prohlášení podle agentury AFP uvedla, že "odstupuje od vyhlášení autonomie", aby mohla být rijádská dohoda plněna. Rada vyhlásila autonomii na jihu v dubnu. Podle SPA se má jemenská vláda do Adenu vrátit a dohlédnout na splnění rijádské dohody.

#UPDATES Yemeni separatists abandon their declaration of self-rule in the south and pledge to implement a stalled Saudi-brokered peace deal, mending a rift between allies in the war against Huthi rebels https://t.co/0GEmAjBoiE pic.twitter.com/kH8hfiLWJb