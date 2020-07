Jordánsko chce společný demokratický stát Izraelců a Palestinců

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jordánsko by podpořilo vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu v podobě jednoho státu, v němž by Izraelci a Palestinci měli zaručena stejná práva. V rozhovoru s britským listem The Guardian to řekl jordánský premiér Umar Razzáz.