Jordánsko hlásí první dva případy omikronu, zpřísní podmínky vstupu do země

První případ nákazy omikronem se podle ministerstva prokázal u jordánského občana, který nedávno přicestoval z Jihoafrické republiky a nyní je v karanténě v hotelu v Ammánu. Druhý případ omikronu byl zaznamenán u Jordánce, který v poslední době necestoval do zahraničí. To vyvolává obavy, že se nová varianta v Jordánsku už šíří. I druhý nakažený je v karanténě v hotelu v hlavním městě.

Jordánské úřady kvůli dvěma případům omikronu oznámily, že pro vstup do Jordánska bude zapotřebí nanejvýš 72 hodin starý PCR test na koronavirus s negativním výsledkem. Další PCR test bude třeba absolvovat po vstupu do země. Opatření vstoupí v platnost v neděli a nevztahuje se na děti mladší pěti let.

Jordánsko koncem listopadu zavedlo nové restrikce vůči cestujícím přijíždějícím z jihu Afriky, kde byla vysoce nakažlivá varianta omikron poprvé odhalena. Jordánci musejí po příjezdu ze sedmi jihoafrických zemí podstoupit čtrnáctidenní karanténu ve státem spravovaném hotelu v Ammánu.

Jordánsko, které má zhruba 10,2 milionu obyvatel, od začátku pandemie zaznamenalo 11.879 covidových úmrtí. Plně očkováno proti covidu-19 bylo podle webu Our World in Data 37 procent Jordánců.