Turecko pošle bojovníky Islámského státu do Evropy

"Nyní vám říkáme, že je pošleme zpět k vám," oznámil v pátek Soylu a dodal, že repatriace začnou v pondělí. Avšak nevysvětlil, jak by se zadržení islamisté vrátili, ani co by se stalo, kdyby je jejich domovské země nepřijaly. Jak uvedl deník The New York Times, tak není ani jasné, jak by Turecko mohlo navracet ty osoby, jejichž občanství bylo zrušeno jejich domovskými zeměmi.

Turecko v uplynulém měsíci zajalo několik stovek lidí přidružených k teroristické organizaci takzvanému Islámskému státu, protože jeho vojenské síly získaly území v severovýchodní Sýrii. Kurdské jednotky se stáhly a turecké vojenské síly obsadily několik měst včetně alespoň jednoho tábora, ve kterém Kurdové militanty do té doby střežili. Soylu novinářům řekl, že Turecko během operace zajalo 287 členů islámského státu, včetně žen a dětí. Mnoho zadržených pochází ze západní Evropy. Někteří jsou z Německa, Irska nebo Velké Británie.

Otázka, co dělat se zajatými členy zločinecké organizace Islámský stát, je již dlouho jedním z hlavních problémů syrské války. "Přijímáme zpět naše občany, jejich manželky a děti spojované s Islámským státem," řekl turecký prezident Erdogan. "Ti, jejichž spolupráce s džihádisty bude prokázaná, budou potrestání. Co se týká dětí, tak v jejich případě se především snažíme pomoci jim zvládnout prožité trauma."

Z Evropy odešlo do Sýrie bojovat několik tisíc lidí. Značná část z nich se přidala k džihádistům včetně takzvaného Islámského státu. Desetitisíce jeho bojovníků a také jejich rodinných příslušníků, včetně několika stovek Evropanů, po porážce této organizace padly do zajetí a část z nich drží i Turecko. Evropské státy přitom o jejich návrat nestojí.