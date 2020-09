Konec 19letého konfliktu? Delegace Tálibánu dorazila do Dauhá, má jednat s afghánskou vládou

Jednání mezi vládou v Kábulu a Tálibánem jsou součástí dohody, již v únoru s radikální skupinou uzavřely Spojené státy. Podle ní se do 14 měsíců stáhnou z afghánského území všichni zahraniční vojáci a Tálibán pak má zabránit tomu, aby se Afghánistán stal základnou pro přípravy útoků na USA a jejich spojence. Ve vnitroafghánských rozhovorech se má rozhodnout o ukončení 19letého konfliktu a o budoucí podobě země. Američané podle stanice Al-Džazíra vyvíjejí tlak na Pákistán, kde mnozí představitelé Tálibánu žijí, aby pomohl hnutí dostat k jednacímu stolu.

Na začátku září afghánská vláda propustila na svobodu další skupinu vězněných radikálů a Tálibán zase několik členů afghánských zvláštních sil. Výměna vězňů je tak podle všeho téměř dokončena, uvádí agentura AFP.

The Taliban's negotiating team has arrived in Qatar, a spokesman said Saturday, in a sign that long-delayed peace talks with the Afghan government are inching closer to startinghttps://t.co/p9CayYYzFB