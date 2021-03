Koronavirem se reinfikoval jeden z 1000 Izraelců, vyplývá ze studie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zhruba jeden z 1000 Izraelců, kteří se nakazili koronavirem, se infikoval podruhé. Vyplývá to z rozsáhlé izraelské studie, jejíž závěry naznačují, že je reinfekce častější, než se původně předpokládalo. Napsal o tom dnes izraelský web The Times of Israel.