Kurdové provedli zátah v táboře, kde drží stoupence Islámského státu

Zátah provedený téměř 5000 příslušníky SDF přišel v době vzrůstajícího násilí v táboře Húl s více než 60.000 lidmi. Od začátku roku stoupenci IS uvnitř tohoto tábora zabili 47 lidí, uvedla kurdská agentura ANHA.

Kurdské síly podle agentury uvedly, že zatkly devět lidí včetně iráckého příznivce IS, který pracoval na náborech nových členů. Podobné razie jako ta dnešní budou pokračovat.

Mluvčí Američany vedené koalice proti Islámskému státu Wayne Marotto dnes sdělil na twitteru, že kurdské síly registrují obyvatele tábora pomocí biometrické technologie s cílem "udržovat bezpečnost pomocí identifikace těch v táboře Húl, kteří jsou napojeni na teroristické aktivity". Dodal, že zátahy jsou zaměřeny na zlepšení bezpečnosti a ochrany lidí žijících v táboře.

Před dvěma lety koalice pod vedením USA dobyla poslední zbytek území drženého IS, čímž skončil jeho samozvaný chalífát, který v době svého největšího rozmachu pokrýval velkou část Iráku a Sýrie.

Brutální válka trvala několik let a jedením z jejích výsledků bylo ovládnutí velkého území severní a severovýchodní Sýrie etnickými Kurdy. Jejich spojenci Američané zde udržují kontingent několika set vojáků.

Tisíce manželek, vdov, dětí a dalších členů rodiny bojovníků IS či příznivců této organizace byly po zabrání území islamistů přesunuti do táborů či vězení. Část ozbrojenců z IS nicméně přešla do ilegality a v pohraniční oblasti mezi Sýrii a Irákem pokračuje v povstání.

Většina obyvatel v Kurdy střeženém táboře Húl jsou Iráčané a Syřané, jsou tu ale také příslušníci dalších národností. Správa tábora je podle AP chaotická, přičemž velký vliv tu mají islamisté, kteří se ostatním obyvatelům tohoto zařízení snaží bránit ve spolupráci s kurdskými úřady.