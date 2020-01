Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ke zdrženlivosti při zveřejňování neprověřených verzí dnešní katastrofy letadla ukrajinských aerolinek, které se zřítilo krátce po startu z teheránského letiště.

Ukrajinské velvyslanectví v Teheránu prozatím vyloučilo, že by neštěstí způsobil teroristický či raketový útok. V některých médiích se mezitím objevily bez dalších důkazů spekulace, že letoun omylem sestřelila íránská protivzdušná obrana.

"Podle předběžných informací se letoun zřítil v důsledku poruchy motorů, způsobených technickou závadou. Momentálně se verze teroristického či raketového útoku vylučuje," uvedlo velvyslanectví podle listu Ukrajinska pravda.

"Velice prosím všechny, aby se před oficiálními vyjádřeními zdrželi spekulací a zveřejňování neprověřených verzí ohledně katastrofy," napsal na facebooku Zelenskyj, který kvůli katastrofě přerušil návštěvu Ománu a vrací se do vlasti. Na místě neštěstí je velvyslanec a konzul, rada národní bezpečnosti vytvořila kvůli katastrofě zvláštní štáb. Prezident také uvedl, že se čeká na souhlas Teheránu s vysláním zvláštních letadel, která mají přepravit těla obětí havárie.

Zelenskyj podle agentury Reuters také slíbil prověrku všech civilních letadel, zda jsou způsobilá k létání, a také nařídil generální prokuratuře zahájit kvůli katastrofě trestní stíhání. Vznikne také komise k objasnění příčin nehody.

Letoun typu Boeing 737-800 NG na lince z Teheránu do Kyjeva byl podle ukrajinských aerolinek UIA vyroben v roce 2016 a společnost si jej pořídila přímo u výrobce. Plánovaný technický servis naposledy postoupil před dvěma dny - 6. ledna. Viceprezident firmy před novináři podle agentury Interfax-Ukrajina označil možnost, že by se letoun zřítil v důsledku chyby zkušené posádky, za minimální: "Prostě ji nepředpokládáme," prohlásil Ihor Sosnovskyj. Na palubě byl kromě kapitána a druhého pilota i instruktor. Společnost se rozhodla na jistou dobu přestat létat do Íránu.