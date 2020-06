Libanon opět zachvátily protivládní protesty, ekonomika země se hroutí

Hodnota libry se od loňského října propadla o 70 procent, vysoká zadluženost státu vyvolala finanční krizi. Zvyšují se ceny zboží a ubývá pracovních míst.

#Lebanon is rising up tonight, protests from Beirut to Tripoli against massive corruption, economic bankruptcy and political stagnation.



Roads blocked, central bank set on fire in Tripoli & fires downtown: pic.twitter.com/JWWVama279