Libanonci si připomínají rok od začátku masových protestů, krizi umocnila exploze v Bejrútu

Loni 17. října libanonská vláda zavedla nové daně a poplatky, mimo jiné na tabák, benzin i za některé sociální platformy, včetně používání sítě WhatsApp. Cílem bylo snížit dluh Libanonu, který patří dlouhodobě k nezadluženějším zemím světa.

People in Lebanon marked the first anniversary of protests against the country’s political elite by marching toward the site of Beirut’s port explosion.



Nearly 200 people died in the August explosion. Protests were in response to corruption and growing unemployment and poverty.