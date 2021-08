Londýn nepočítá s prodloužením evakuací z Kábulu za 31. srpen

oslední srpnový den je termínem, dokdy se ze mají z Afghánistánu stáhnout poslední američtí vojáci. Jejich přítomnost přitom umožňuje evakuace lidí ze země, nad níž před více než týdnem při bleskové ofenzivě získalo kontrolu radikální islamistické hnutí Tálibán.

Po prodloužení termínu evakuací volá Británie, Francie a Německo, Tálibán naopak varuje, že změna by byla porušením dojednané dohody. Také administrativa amerického prezidenta Joea Bidena hodlá podle svých předchozích prohlášení termín dodržet.

Wallace řekl, že podle jeho názoru je prodloužení nepravděpodobné "nejen kvůli tomu, co řekl Tálibán. ale také když se podíváte na veřejná prohlášení prezidenta Bidena". Zároveň ale dodal: "Rozhodně stojí za to, abychom se o to všichni pokusili, a my se pokusíme."