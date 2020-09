Macron opět přiletěl do Libanonu, žádá zásadní reformy do tří měsíců

Při explozi zemřelo téměř 190 lidí a část města byla zničena. Macron přijel 6. srpna, dva dny po výbuchu, a naléhal na zásadní politické změny. Nakonec odstoupila libanonská vláda a sestavením nové byl v pondělí pověřen dosavadní velvyslanec v Německu Mustafá Adíb.

Macron, který dnes pohrozil postihem v případě, že Libanon nebude schopen do tří měsíců dokončit zásadní změny, hovořil o možnosti stažení finanční pomoci i o sankcích proti vládnoucím politikům.

Odpoledne prezidenta čeká setkání se zástupci četných libanonských etnických a náboženských frakcí, které jsou zapojeny do vedení státu.

Francouzský státník podle Politico řekl, že bude nadále vyvíjet tlak na politiky, aby je přiměl k reformám, jež utlumí dlouhodobou nespokojenost Libanonců. Proti korupci v nejvyšších kruzích protestovali od loňského podzimu a jejich nespokojenost umocnil výbuch, připisovaný rovněž chybě vlády, protože o potenciálním nebezpečí materiálu, který explodoval, se dlouho vědělo.

Macron spoke to me exclusively on the flight to #Beirut:

-waging war on Hezbollah wld be “crazy and absurd”

-no deal with Iran over Lebanon

-he didn’t pick Adib

-imposing Nawaf Salam without the needed parliamentary buy-in is setting him up to failhttps://t.co/RDy4QP4n1e