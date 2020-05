Masivní exploze. Izraelská armáda zasáhla zbrojní sklad v Sýrii, tvrdí SOHR

Podle SOHR je netypické, že Izrael zaútočil za denního světla. Šlo podle její bilance o pátý izraelský útok na cíle v Sýrii spojené s Íránem, který patří ke spojencům vlády v Damašku.

Izraeli se připisuje i raketový útok, který 12 hodin před touto ranní akcí v Homsu mířil na Íránem podporované oddíly působící v oblasti Golanských výšin.

Ráno Izraelci bombardovali zbrojní sklad ležící mimo město Homs. Byly v něm uloženy rakety a další munice, kterou v bojích v Sýrii používá libanonský Hizballáh, podporovaný Íránem.

Tyto zásahy způsobily rozsáhlou explozi, ale syrská státní média ji nepřipisují Izraeli. Agentura SANA to vysvětlila tak, že došlo k "lidské chybě" při transportu munice. Podle analytiků citovaných v izraelských médiích jde ale jenom o syrský pokus zastřít informaci o zásahu zbraní na syrském území.

Several explosions were heard today morning in the south of #Homs city. They took place at one of the military sites in the outskirts of the city.



They were caused due to human error during the transportation of ammunition.



10 people were injured in addition to property damage. pic.twitter.com/NYhz6vxM7n