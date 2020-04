Mezi palestinskými migranty v Libanonu je první případ koronaviru, oznámila OSN

Podle něj se nákaza prokázala u Palestinky z tábora poblíž města Baalbek v údolí Bikáa. Byla převezena do bejrútské nemocnice a výdaje za její hospitalizaci zaplatí UNRWA, informuje list The New York Times.

Do tábora, kde žije asi 2000 lidí, se vydal zdravotnický tým, aby provedl testy u vybraných obyvatel i lidí z okolí. Od úterního večera je tábor uzavřen a nikdo nesmí dovnitř ani ven, oznámila libanonská agentura ANI. Táborem projíždějí auta, z nichž zaznívá hlášení, aby lidé nevycházeli a neshromažďovali se.

zdroj: YouTube

V asi čtyřmilionovém Libanonu žije podle oficiálních údajů 174.000 palestinských uprchlíků, podle neoficiálních až půl milionu, napsala agentura AFP. Země také přijala od roku 2011, kdy začala syrská válka, 1,5 milionu Syřanů.

V Libanonu je potvrzen koronavirus u více než 670 lidí a zemřelo tam 21 pacientů. Humanitární organizace vyjadřují delší dobu obavu z možnosti, že se epidemie rozšíří i mezi uprchlíky, jejichž často početné rodiny žijí v malých prostorách a za nevyhovujících hygienických podmínek.

Na možný katastrofický průběh nákazy upozornila OSN také v Jemenu. Potvrdili tam zatím jediný případ koronaviru, ale země má po letech války zničené zdravotnictví i infrastrukturu, miliony občanů se potýkají s nedostatkem potravin.

Organizace zvaná Mezinárodní iniciativa pro covid-19 v Jemenu (IICY) dnes oznámila, že daruje Jemenu testovací vybavení. První 34tunová zásilka má dorazit příští týden. Bude v ní 49.000 testovacích sad, 20.000 rychlotestů a další vybavení, které má umožnit otestování tisíců lidí. IICY založilo několik jemenských i nadnárodních firem a také tamní svaz obchodu a průmyslu. Organizace spolupracuje s OSN, která zajistí distribuci darovaného materiálu. Bude k němu patřit také 225 ventilátorů a více než půl milionu roušek.

Jemen má prozatím možnost otestovat jenom několik tisíc lidí díky testům, které mu poskytla Světová zdravotnická organizace.