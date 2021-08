Milionům Afghánců hrozí, že budou brzy trpět hlady

"Počet lidí, kteří budou (v Afghánistánu) brzy trpět hladem, stoupl na 14 milionů," řekl šéf WFP agentuře Reuters v Dauhá. "Blíží se velká 'bouře' kvůli několika letům sucha, konfliktu a ekonomické krize zhoršené covidem," dodal. Beasley také vyzval politické lídry, aby jednali rychle a pomohli lidem v Afghánistánu.

K urychlení humanitární pomoci vyzval také zástupce ředitele WFP pro Afghánistán Andrew Patterson. "Blíží se zima a mnohé afghánské silnice budou brzy pokryty sněhem. Potřebujeme do země dostat do našich skladů tisíce tun potravin," uvedl Patterson. Podle něj má WFP ve skladech nyní asi 20.000 tun jídla. "Sedm tisíc tun je na cestě, ale potřebujeme dalších 54.000 tun, aby afghánský lid přežil do konce roku," dodal s tím, že už v září by potraviny mohly začít docházet.

Patterson podle listu The Guardian řekl, že WFP potřebuje 200 milionů dolarů (asi 4,4 miliardy Kč) na nákup potravin pro až 20 milionů lidí v Afghánistánu. Nyní je tam podle něj na pomoci závislá asi polovina ze 37 milionů obyvatel. Vzhledem k současnému suchu ale tento počet poroste.

Také Světová zdravotnická organizace (WHO) tento týden varovala před zhoršením humanitární situace. V Afghánistánu podle ní dochází zdravotnický materiál. "Zatímco svět se soustředí na evakuace lidí a odlétající letadla, my potřebujeme dodávky pomoci pro ty, kteří tam zůstanou," uvedl Richard Brennan z WHO.

Afghánistán, kde se tento měsíc ujal po 20 letech opět vlády Tálibán, čelí humanitární krizi už několik let. Kromě letitého ozbrojeného konfliktu ho letos navíc postihlo druhé velké sucho za tři roky. Podle WFP zničilo asi 40 procent úrody.