O obsahu plánu je známo zatím málo. Izraelská média ale hovoří o možnosti, že dokument umožní Izraeli anexi židovských osad na palestinském Západním břehu Jordánu.

Do USA už odletěl Netanjahuův soupeř v nadcházejících parlamentních volbách Benny Ganc. S americkým prezidentem Donaldem Trumpem má jednat separátně, zřejmě v pondělí.

Netanjahu odlétá dnes jiným letadlem, i on se sejde s Trumpem soukromě v pondělí, ale na úterek je naplánováno jejich oficiální setkání. Podle izraelských médií se Ganc vrátí do Izraele, aby stihl úterní jednání v parlamentu o případné imunitě pro Netanjahua, který čelí trestnímu stíhání.

"Není náhoda, že to bylo načasováno na dobu, kdy (izraelský parlament) Kneset bude jednat o imunitě a kdy se v (americkém) Senátu jedná o žalobě" na Trumpa, sdělil Shapiro v rozhovoru s izraelským armádním rozhlasem. Velvyslancem v Izraeli byl za vlády minulého prezidenta Baracka Obamy.

V minulých dnech Shapiro označil Trumpovo rozhodnutí zveřejnit plán právě nyní za prezidentovo zasahování do izraelských voleb, jež se budou konat v březnu. Podle Shapira plán zvýhodní Netanjahua před Gancem. Shapiro upozornil, že v minulosti vždy platilo, že se USA do voleb v Izraeli nevměšují a naopak.

Doba, kdy Bílý dům plán zveřejní, není jasná, podle izraelského serveru The Times of Israel by to mělo být do úterka.

V médiích se hovoří o tom, že plán podpoří i vytvoření palestinského státu za podmínky, že Palestinci demilitarizují Pásmo Gazy a uznají Izrael jako židovský stát. To první je pro samosprávu v Ramalláhu z důvodů vnitropalestinských sporů zatím nemožné, to druhé už v minulosti odmítla.

"Izraelci by si měli uvědomit, že USA mohou mít znovu demokratickou administrativu - pokud ne za rok, pak za pět let. Trump prezidentem nebude věčně. Jakýkoli demokratický kandidát bude proti tomuto plánu a žádný demokratický prezident se jím nebude cítit vázán," řekl Shapiro.

Připustil ale zároveň, že ani demokratický prezident zřejmě nezruší Trumpovo rozhodnutí přesunout americké velvyslanectví do Jeruzaléma a že si není jist, zda bude zrušeno Trumpovo uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami.