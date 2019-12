Mláďata chalífátu. Svět řeší, co s dětmi Islámského státu

— Autor: Gabriela Brázdová / EuroZprávy.cz

Generální tajemník OSN pro lidská práva se ve svém komentáři, který vyšel v deníku The New York Times, zamýšlí nad nevinností obětí války s terorismem - dětmi, které se narodily do takzvaného Islámského státu.