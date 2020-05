Mocenské boje v Iráku skončily. Premiérem je exšéf tajných služeb Mustafa Kazímí

Agentura DPA uvádí, že Kázimí je považovaný za kompromisního kandidáta a ještě krátce před hlasováním o důvěře se dohadoval se zástupci politických bloků zastoupených v iráckém parlamentu o obsazení postů ve svém kabinetu. Začátek schůze parlamentu musel být proto několikrát posunut. Kvůli sporům o portfolia ve vládě se od Mahdího rezignace loni v listopadu nepodařilo dvěma předchozím kandidátům na premiéra sestavit vládu.

Poslanci s rouškami na tvářích a rukavicemi na rukou Kázimímu odhlasovali jenom 15 z navrhovaných ministrů a s nimi Kázimí složil přísahu jako šestý premiér od roku 2003, kdy byl svržen někdejší prezident Saddám Husajn. Schválení vlády také skoncovalo s pětiměsíčním politickým vakuem, do nějž se Irák dostal po masových loňských protivládních protestech, při nichž přišlo o život přes 500 lidí.

Krátce po odhlasování důvěry Kázimímu telefonoval americký ministr zahraničí Mike Pompeo a ohlásil prodloužení 120denní výjimky ze sankcí, která Iráku umožní dále nakupovat elektřinu v Íránu. Pompeo řekl, že tak USA chtějí nové vládě zajistit podmínky pro úspěch.

Great to speak today with new Iraqi PrimeMinister Mustafa al-Kadhimi. Now comes the urgent, hard work of implementing the reforms demanded by the Iraqi people. I pledged to help him deliver on his bold agenda for the sake of the Iraqi people.