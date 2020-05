Muslimové slaví konec ramadánového půstu v omezených podmínkách

Některé státy ale právě kvůli svátku znovu obnovily uzávěru a nedovolují cestovat ani vycházet. Zákaz vycházení například vyhlásily Turecko, Irák, Jordánsko i Saúdská Arábie, kde lidé mohou vyjít jenom za nákupem potravin a léků. Jeruzalémská mešita Al-Aksá je uzavřená od poloviny března a věřícím se znovu otevře až po svátku. Dnes policie na nádvoří před ní rozehnala demonstraci a zatkla dva lidi.

Írán povolil modlitby v některých mešitách, ale zrušil společnou modlitbu v Teheránu, kterou tradičně vede nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí. Írán má ve své oblasti nejvíc infikovaných - přes 133.000 a na covid-19 tam zemřelo více než 7000 lidí.

V Dubaji policie postavila hlídky kolem zóny, kde jsou ubytovaní zahraniční dělníci. V SAE je potvrzeno 28.704 nakažených a 244 mrtvých, mnoho infikovaných je právě z komunity zahraničních dělníků.

Indonésie coby země s největším počtem muslimů na světě má po dnešním oznámení nových případů 22.271 infikovaných a 1372 mrtvých, což jsou nejvyšší čísla ze zemí jihovýchodní Asie. Muslimové se tam ale nemohou přijít modlit do mešit a zákaz platí i pro venkovní modlitby. Je rovněž zakázáno shromažďování rodin, které se většinou vzájemně obdarovávají. Modlitby povolila nejkonzervativnější provincie Aceh, která jako jediná v Indonésii praktikuje islámské právo šaría. Lidé tam mohou do mešit, ale nesmějí si podávat ruce. Modlitby jsou zkrácené. Mimořádná opatření zavedená kvůli koronaviru mají v Indonésii platit do 4. června.

V Malajsii se sice otevřely znovu obchody, ale pořád je v platnosti zákaz shromažďování a cestování. Policisté zastavili 5000 aut a pohrozili pokutami všem, kdo se pokusí dostat se z domu do jiných částí země. Povoleny jsou pouze návštěvy u příbuzných, kteří žijí poblíž, a sejít se smí maximálně 20 lidí. V Malajsii po započtení sobotních údajů zaznamenali 7245 infikovaných a 115 úmrtí.

V další velké muslimské zemi Pákistánu jsou oslavy poznamenány nejen koronavirem, ale i pátečním pádem civilního letadla v Karáčí. Zachránili se jednom dva z 99 lidí na palubě, většina cestujících mířila právě na oslavy íd al-fitru k rodinám. V Pákistánu se koronavirem nakazilo přes 54.000 lidí a zemřelo tam 1100 pacientů. V sousedním Afghánistánu dal povstalecký Tálibán lidem šanci užít si o svátku klidu, když vyhlásil třídenní příměří.