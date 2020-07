Na jihu Íránu vypukly velké protesty, úřady opět blokují internet

Agentura AP informovala, že zveřejněná videa byla z protestů z chúzestánského města Behbahán, kde ve čtvrtek zasahovala policie a použila i slzný plyn.

"Nebojte se, nebojte, jsme v tom společně," volali účastníci. Z videí je patrná přítomnost silných policejních jednotek i v dalších městech, například v Isfahánu či Teheránu. Íránské úřady o demonstraci v Behbahánu neinformovaly.

Svědci událostí podle agentury Reuters tvrdí, že několik účastníků protestu bylo zatčeno. NetBlocks zaznamenala první potíže s internetem už ve čtvrtek večer.

Confirmed: Significant disruption to multiple networks in #Iran after 5 p.m. UTC (9:30 p.m. local time); real-time network data show significant impact to subscriber internet lines limiting citizens' ability to communicate; incident ongoing 📉 pic.twitter.com/XZ1rNXgRHB