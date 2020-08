Naděje, že se v Bejrútu podaří najít přeživší, uvadá. Stále se pohřešuje 21 osob

Po několika dnech "pátracích a záchranných prací můžeme oznámit, že jsme dokončili první fázi, tedy tu, ve které existovala možnost nalezení živých lidí", oznámila armáda.

"Stále je tu naděje a stále máme lidi v terénu, nicméně tato naděje, že nalezneme další přeživší, uvadá," citovala z prohlášení armády agentura AFP.

The huge chemical explosion that hit Beirut's port left a 43-metre (141 foot) deep crater, a security official said. The blast was recorded by the sensors of the American Institute of Geophysics (USGS) as having the power of a magnitude 3.3 earthquake. https://t.co/KycsmZ1BJf