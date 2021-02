NATO nerozhodlo o stažení vojáků z Afghánistánu

Aktualizováno 17:56 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Severoatlantická aliance odložila konečné rozhodnutí o stažení svých vojsk z Afghánistánu. Po videokonferenci s ministry obrany třiceti členských zemí to dnes oznámil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. V Afghánistánu je nyní zhruba 10.000 aliančních vojáků. Podle původního plánu by mělo NATO ze země odejít do konce dubna.