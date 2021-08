Německá armáda dosud z Kábulu evakuovala 3000 lidí

"Dnes ráno bylo převezeno do bezpečí dalších 200 lidí vyžadujících ochranu. Bundeswehr dosud přepravil z Kábulu téměř 3000 lidí," sdělilo na twitteru německé ministerstvo obrany. "Z Afghánistánu budeme evakuovat co nejvíce lidí, dokud to půjde," dodalo.

Mezi dosud evakuovanými jsou podle Zorna občané 43 zemí, z toho 143 Němců, přibližně 1800 Afghánců a okolo 350 občanů zemí Evropské unie, uvedla agentura Reuters.

Za uplynulý víkend se počet osob čekajících na evakuaci snížil ze 7000 na 5000, napsala agentura AP. "Snažíme se nyní snížit tento počet co nejvíce, abychom uvolnili místo pro ostatní (...), a především zlepšili situaci lidí čekajících bez střechy nad hlavou," citovala armádního generála agentura AP.

Podle Zorna tvoří zhruba polovinu osazenstva evakuačních letů afghánské ženy. Německo v neděli dopravilo do Kábulu nezbytné zásoby, které mají zlepšit situaci lidí na letišti. Zásilka obsahovala mimo jiné pleny, dudlíky, dětské hračky či jídlo pro malé děti. Další zásoby mají do Kábulu doputovat v nejbližší době.

"Situace před hlavní branou zůstává složitá. Nazval bych ji dramatickou, protože množství lidí, kteří se chtějí dostat na letiště, je enormně velké a v rámci této skupiny vzrůstá potenciál pro použití násilí," řekl Zorn.