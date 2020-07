Netanjahu čelí protestům a ztrátě popularity. Demonstranti blokovali vstup do parlamentu

Demonstranti protestovali proti nadcházejícímu hlasování, které může rozšířit vládní pravomoci v zavádění protikoronavirových opatření. Zároveň šlo o další z řady protestů proti Netanjahuovi.

zdroj: YouTube

Demonstrace před rezidencí premiéra se staly každotýdenní záležitostí a policie proti nespokojencům uplatňuje čím dál tvrdší postup. Minulý měsíc například zatkla veterána izraelského letectva, což vyvolalo pobouření.

Do protestů se v uplynulých týdnech zapojili mladší lidé a demonstrace jsou vzdorovitější. Netanjahu se stává terčem rostoucí kritiky za to, že zůstává ve funkci, přestože je souzen pro obvinění z korupce. Dlouholetý premiér podle demonstrantů zároveň prosazuje patrně nedemokratická opatření, což zdůvodňuje bojem proti koronaviru, a špatně řeší prohlubující se ekonomickou krizi. Demonstrace proti Netanjahuovi v uplynulém týdnu podle AP patřily k největším za posledních skoro deset let.

V úterý večer se v Jeruzalémě protestní skupiny spojily k pochodu od Netanjahuovy rezidence ke Knesetu, tedy izraelskému parlamentu. Za zvuku bubnů a troubení trumpet lidé vyzývali Netanjahua k rezignaci. Někteří drželi transparenty s nápisem "je tu izraelské jaro". Mladá žena vyšplhala na kandelábr a na protest si sundala triko. Policie uvedla, že zadržela 34 lidí, kteří se do nepokojů zapojili. Demonstrace se zúčastnili i restauratéři či známí kuchaři, kteří jsou frustrovaní nekonzistentním postupem vlády v otevírání podniků.

Netanjahuova popularita v uplynulých týdnech výrazně klesla poté, co s ním začal soudní proces a jeho "nouzová" koaliční vláda, sestavená s cílem řešit koronavirvou krizi, postupovala v této otázce poněkud neohrabaně, píše AP.

Netanjahu je souzen v řadě kauz kolem štědrých darů od spřátelených miliardářů a poskytování laskavostí mediálním magnátům na oplátku za vykreslování politika a jeho ženy v příznivém světle. Premiér jakoukoliv vinu odmítá a tvrdí, že je obětí honu na čarodějnice. Z funkce odstoupit odmítá.

Izraeli se dostalo pochvaly za brzké zavedení protikoronavirových opatření. Od květnového otevření ekonomiky ale počty nových nakažených začaly prudce narůstat, zatímco míra nezaměstnanosti stále převyšuje 20 procent, přičemž před pandemií to bylo 3,9 procenta.

Netanjahuovi kritici tvrdí, že vláda neposkytla Izraelcům dostatečnou podporu a záruky pro statisíce živnostníků. Vláda rovněž čelí kritice, že vydává rozporuplné pokyny, což zvyšuje naštvanost běžných občanů.

Dosud se ve zhruba devítimilionovém Izraeli nákaza koronavirem potvrdila u 54.663 lidí, 22.920 se zotavilo, 430 zemřelo a 259 je ve vážném stavu.