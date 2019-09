Netanjahu chystá novou válku s Palestinci? Zaznělo varování před dalším vývojem

Politická stoka

Špinavé prostředky využívá Netanjahu i nyní, kdy se jeho strana Likud a její spojenci na pravici snaží získat parlamentní většinu v jednašedesáti členném Knesetu, která by prodloužila dosavadních třináct let, po které Netanjahu vede izraelskou vládu, deklaruje The Observer.

Známost Netanjahuovy pochybné taktiky z ní nečiní nic přijatelnějšího ani menší problém pro izraelskou demokracii, nebere si servítky editorial. Připomíná, že premiér minulý týden na svém facebookovém profilu zveřejnil vzkaz: "Jsou to Arabové, kdo chce nás všechny zničit - ženy, děti a muže."

Premiérova urážlivá slova jsou podle britského týdeníku určena izraelským občanům arabského původu, kteří tvoří zhruba 900 tisíc z 6 milionů oprávněných voličů. Netanjahu se sice od nenávistného vzkazu distancoval s tvrzením, že jej zveřejnil jeden z jeho níže postavených spolupracovníků bez jeho vědomí, poukazuje renomovaný server. Dodává, že s ohledem na Natanjahuovu minulosti ale těmto slovům věří málokdo.

"V posledních týdnech kampaně Netanjahu v zásadě opustil pokusy získat si umírněné, středové voliče a soustředí se místo toho na mobilizaci své tvrdě pravicové základny," pokračuje The Observer. Premiérův facebookový vzkaz označuje za typické rozsévání strachu.

Netanjahuovi kritici tvrdí, že premiér tentokrát překonal sám sebe, konstatuje týdeník. Odkazuje na názor komentátora listu Haaretz Yossiho Vertera, že Natanjahu vede "nejodpornější, nejrasističtější kampaň vůbec".

"Ponořil se na dno kanálu, potopil se do hlubin bahna, které - jak jsme v posledních týdnech viděli - všechno teče přímo shora," cituje Vertera The Observer. Dodává, že jiní zase protestují proti premiérovu tvrzení, že ostatní strany manipulují s hlasy, a tak je třeba umístit v hlasovacích místnostech kamery, což interpretují jako snahu zastrašit izraelské Araby.

Znepokojivá však není pouze tato "politická stoka", ale také postoje, které Netanjahu a jeho strana zaujali k velkým problémům, jimž Izrael čelí, deklaruje editorial. Připomíná, že minulý týden premiér zesílil svůj dubnový apel k anexi velké části okupovaných palestinských území a namísto splnění slibu, že uvolní blokádu Gazy vznáší možnost nové války s Hamásem.

Čas říct nashledanou

Oba záměry muže, který se prezentuje jako "Pan Bezpečnost" by bezpečnost Izraele ve skutečnosti ohrozily, tvrdí britský server. Konstatuje, že to samé platí o rozšiřování víceméně utajovaného vojenského tažení proti íránským spojencům a prostředníkům v Sýrii, Iráku a Libanonu.

"Natenjahu věří, že pro svou nebezpečnou eskalaci má podporu (amerického prezidenta) Donalda Trumpa," pokračuje The Observer. Podotýká, že tím by si premiér neměl být tak jistý, protože Trumpovi se nadá věřit.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Trump momentálně zvažuje "mírový summit" se svým íránským protějškem a nechce nepopulární válku s Íránem v době, kdy usiluje o znovuzvolení, což prokázal v létě, když zastavil letecký úder v odvetě za sestřel amerického dronu Teheránem, poukazuje týdeník. Varuje, že Izrael se na Trumpa v případě krize nemůže spolehnout.

Také Trumpova neuvěřitelně zaujatá "dohoda století", která má vyřešit palestinský konflikt a má být představena po úterních volbách, nebude podle editorialu fungovat a Netanjahu by měl přestat předstírat opak.

Lídr hlavní opoziční Modrobílé kandidátky Benny Ganc ovšem není příliš vítanou alternativou vůči Natanjahuovi, uvádí britský server. Připomíná, že bývalý generál zastává podobně jestřábí pohled na Gazu a anexi palestinských území a pokud by měl sestavit životaschopnou vládu, bude potřebovat podporu menších, levicových stran a zřejmě i arabské Sjednocené kandidátky sdružující čtyři palestinské strany, která může získat okolo deseti křesel, pokud nezafunguje zastrašovací taktika Likudu.

Avigdor Lieberman, jehož sekulární strana Jisra'el bejtenu může být pomyslným jazýčkem na vahách, prosazuje vládu národní jednoty, stejně jako Ganc, ale bez současného premiéra, nastiňuje The Observer. To považuje za naprosto rozumné, protože Netanjahuova verze pravicové politiky působí značné škody a nejde o dobrou odpověď na výzvy, kterým Izrael čelí.

"Jiní si mohou vést lépe. Jde o chvíli, kdy říct Bibimu nashledanou," nabádá editorial. Dodává, že s ohledem na obvinění z korupce by měl premiér spíše trávit čas rozhovory se svými právníky.