Netanjahu se snažil dohodnout s justicí o přiznání viny

Netanjahu, který nyní vede parlamentní opozici, čelí obvinění ve třech odlišných kauzách, v nichž jde mimo jiné o ovlivňování vlastníků médií a přijímání štědrých darů výměnou za politické výhody.

Maariv se odvolal na zdroje obeznámené s detaily. Podle nich chtěl Netanjahu vyjednat přiznání s generálním prokurátorem Avichajem Mandelblitem, který ve funkci po šesti letech skončí 1. února. Vycházel z přesvědčení, že se Mandelblit bude snažit skončit "s čistým stolem" a kauzu uzavřít.

Jednání se odehrávalo v naprosté tajnosti, trvalo několik týdnů, ale ztroskotalo na požadavcích generálního prokurátora. Mandelblit požadoval plné doznání k morálnímu pochybení, podmínečný trest a pokutu. Takové doznání by podle izraelských médií zřejmě ukončilo Netanjahuovu politickou kariéru.

Mandelblitův úřad k článku řekl, že "nezodpovídá dotazy týkající se rozhovorů generálního prokurátora, ať už se konaly, nebo ne". "Tímto se nepotvrzuje ani nepopírá nic z toho, co se zde tvrdí," uvedl úřad.

Server The Times of Israel napsal, že informace Maarivu je první známkou toho, že se Netanjahu snaží dosáhnout dohody o přiznání viny. Nebylo by to poprvé, co se pokoušel soudu zabránit nebo ho ukončit. V roce 2019, kdy Mandelblit vznesl obvinění, usiloval Netanjahu o prezidentskou milost, která by mu zajistila mírný trest v případě, že by musel z premiérského postu odejít. Netanjahu ale tuto informaci popřel. Soudní proces s ním začal v květnu 2020 a předpokládá se, že potrvá několik let.