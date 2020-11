Netanjahuův syn kritizoval levicové zaměření médií

"Média v Izraeli a v USA jsou velmi nestálá, zaměřená socialisticky a protinacionalisticky. Mě levice mnohokrát označila za nacistu, i když nacisté v Polsku vyvraždili celou rodinu mého dědečka. Tak nazývají každého, kdo s nimi nesouhlasí a má konzervativní názory," řekl na úvod debaty devětadvacetiletý Jair Netanjahu. Na sociálních sítích působí jako vehementní otcův obránce a facebook dočasně zablokoval jeho účet za nenávistný obsah příspěvků týkajících se muslimů.

O sedm let starší Eduardo Bolsonaro má na twitteru a instagramu celkem pět milionů příznivců a také on na těchto platformách hájí politiku svého otce. V roce 2018 získal už podruhé parlamentní křeslo a spolupracoval s organizací The Movement bývalého poradce Bílého domu Stephena Bannona, která propaguje pravicový populismus.

"Někteří levičáci v Brazílii pozvolna a dlouhodobě usilují o ovládnutí univerzit, a teď mají pod kontrolou téměř veškerý tisk, odbory a jejich spojence ve společnosti," tvrdil Bolsonaro.

Jeho společník pak prohlásil, že "pět až deset procent lidí v Izraeli patří k nejradikálnější levici, která je mimořádně protinacionalistická, velmi protináboženská a velmi protižidovská". "Kontrolují skoro na sto procent hlavní média a akademický svět. Vymývají lidem mozek, vnucují jim názory," dodal Netanjahu.

Izraelský server The Times of Israel napsal, že prezident Bolsonaro měl v úmyslu syna jmenovat velvyslancem v USA a před novináři řekl, že syna k tomu kvalifikuje fakt, že hovoří anglicky a "přátelí se s Netanjahuovými dětmi".

Nominaci Eduarda Bolsonara na funkci velvyslance zablokoval prokurátor s argumentem, že prezidentův syn nemá kvalifikaci na to, aby řídil jeden z nejvýznamnějších diplomatických postů v zemi. Před zvolením do parlamentu byl mladší Bolsonaro policistou nižší hodnosti a jedinou jeho zahraniční zkušeností byl roční výměnný pobyt v USA.

Jair Netanjahu v roce 2018 doprovázel otce na jeho cestě do Brazílie. S bratry Bolsonarovými podnikal výlety vrtulníkem a na jachtě u pobřeží Ria de Janeiro a prezidentovi synové na sobě měli trička s hebrejskými nápisy.

Prezident Bolsonaro podle izraelského tisku slíbil Jaredovi Kushnerovi, který je v americké administrativě pověřen blízkovýchodní agendou, že rovněž nechá přestěhovat velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak to učinily i Spojené státy. Zatím ale Brazílie v Jeruzalémě otevřela jen obchodní zastupitelství.