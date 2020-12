Noční můra bez konce: Kvůli intenzivnímu násilí v Jemenu umírají další civilisté

Dne 29. listopadu do nemocnice Lékařů bez hranic přinesli ženu s neodborně provedenou amputací obou končetin v oblasti bérce. Potřebovala další nápravnou operaci. Vzpomíná, jak se společně s dalšími ženami a dětmi vydala na trh s oblečením do jednoho z domů v tamní vesnici Qazah, v oblasti ad Durajhimi. Neví přesně, co se tehdy stalo. Poslední, co slyšela, byla exploze.

Probudila se až v nemocnici Lékařů bez hranic. Její otec jí později vysvětlil, že na ně dopadl dělostřelecký granát. Dům z rákosu a palmových listů je nemohl ochránit. Žena vyjmenovává příbuzné, které útok připravil o život. „Čtyři ženy: má teta, švagrová, dvě sestřenice. Spolu s nimi zemřelo i pět dětí: synovec, dva bratranci a další dvě děti mých dospělých bratranců.“

Since October, the #MSF #trauma #hospital in the nearby town of #Mocha has treated 122 war-wounded patients – but since the last week of November, there has been a distinct change, with the vast majority of severely wounded patients being #women and #children.#Yemen pic.twitter.com/KvWVeblNmz