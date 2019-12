Noční můra nepominula. Islámský stát ohrožuje Kurdy na východě Iráku

Je to případ vsi Baváb Lavija v oblasti Chánakínu, což je část provincie Dijála ležící v blízkosti íránské hranice. Z původních 70 rodin jich zůstalo dvacet. Dijála nepatří ke čtyřem provinciím iráckého autonomního Kurdistánu, avšak právě v Chánakínu žije velké procento Kurdů. Podle místních lidí se sem IS začal přesouvat po roce 2017, kdy irácká armáda přinutila kurské oddíly pešmergů se z místa stáhnout.

Bezpečnostní situace se od té doby natolik zhoršila, že lidé raději odešli. Stalo se to v šesti kurdských vesnicích v Chánakínu. Rudaw napsal, že jenom v minulých dvou dnech IS v provincii Dijála zaútočil třikrát, zabil šest lidí a zranil 15 dalších. Pešmergové poukazují na to, že v oblasti panuje bezpečnostní vakuum, jehož IS využívá.

IS "se kvůli irácké vládě reorganizoval. Vláda nám brání chránit aspoň oblasti obývané Kurdy a sama je bránit nedokáže," citoval svůj kurdský zdroj server Rudaw. Pešmergové na hraničních liniích podle něj posílili a opevnili své posty a připravují se na zásah proti IS.

Jejich tajná služba se domnívá, že IS do Chánakínu poslal 30 velmi dobře vycvičených bojovníků, podle irácké rozvědky IS v nedávné době do provincie Dijála a do kurdských provincií Saláhaddín a Kirkúk vyslal 1500 svých lidí.