Nová éra Izraele? Netanjahu nezmizí, bude bojovat, míní konzultant

Nezvyklé uskupení

Členové tohoto nezvyklého uskupení pokrývají ideologické spektrum od levicové sociálnědemokratické strany Meretz po pravicové nacionalisty ze strany Yamina, připomíná konzultant. Za pozoruhodnou označuje skutečnost, že koalice zahrnuje také arabskou stranu Ra’am a jde o vůbec první případe v izraelských dějinách, kdy budou arabští zástupci ve vládním kabinetu.

Pokud uvedená "vláda změny" získá v nadcházejících dnech důvěru, povede ji Naftali Bennett, se kterým Birnbaum spolupracoval v kampani před letošními březnovými volbami. Označuje jej za velmi pozoruhodného politika a soudí, že už jen současná situace prokazuje jeho státnictví a politickou prozíravost.

"Znám ho více než dvě desetiletí a je disciplinovaný, chytrý, podnikavý a chce zásadně zlepšit životy všech Izraelců, Židů i Arabů," píše autor komentáře. Zároveň přiznává, že Bennett se pouští do velkého rizika.

Bennettovi skalní voliči mu za jeho poslední kroky nepoděkují a pokud by se zítra konaly nové volby, dramaticky oslabí, konstatuje Birnbaum. Domnívá se však, že sázkou své politické kariéry na to, co považuje za správné, Bennett prokázal skutečné vůdcovství a zapálenou oddanost Izraeli a jeho obyvatelům.

Konzultant spolupracoval v posledních 25 letech s různými subjekty kandidujícími v izraelských volbách a konstatuje, že hlasování pokaždé charakterizovalo ideologické rozdělení, ať už mír versus bezpečnost, případně sekularizace versus náboženství. "Ale tyto volby byly unikátní," pokračuje Birnbaum. Vysvětluje, že střet probíhal mezi příznivci a odpůrci Natanjahua, nejdéle sloužícího izraelského premiéra.

Právě odpor vůči Netanjahuovi je jedinou věcí, která sblížila diametrálně odlišné strany v jedné koalici, shrnuje autor komentáře. Upozorňuje, že z toho pramení velké nebezpečí pro Bennetta a také další členy této široké vlády.

Netanjahův stín přetrvá

Vyhrát volby je snadné, mnohem těžší je vládnout, tvrdí konzultant. Domnívá se, že největší výzvou pro Bennetta bude řídit vnitřně napjatou koaliční vládu v zemi, která musí řešit obrovské politické a ekonomické problémy.

"Můj instinkt mi říká, že koaliční politici se budou maximálně snažit vyhnout citlivějším otázkám, kterým Izrael čelí, a doufat, že je přesunou na budoucí vládu," píše Birnbaum. Upozorňuje přitom, že volání Evropy a Spojených států po řešení izraelsko-palestinského konfliktu na bázi dvou států neustále sílí, zatímco napětí mezi Izraelem a Hamásem zůstává po nedávném výbuchu násilí na bodu varu.

Pak jsou zde sociální a ekonomické škody napáchané koronavirovou pandemií, které jsou výzvou samy o sobě, připomíná konzultant. Soudí ovšem, že ty zároveň představují pro Bennetta a další příležitost, jelikož se jejich naléhavé řešení může stát základem pro přemostění kontroverznějších politických témat.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Za jisté autor komentáře považuje to, že v nadcházejících měsících se bude nad izraelskou politikou vznášet velký Natanjahuův stín. S ohledem na předchozí osobní spolupráci by dosluhujícího premiéra rozhodně neodepisoval, jelikož opakovaně ukázal, že je politickým kouzelníkem, který dokáže přežít.

"Neodejde bez boje a pokud v nadcházejícím týdnu prohraje hlasování o nedůvěře, bude nemilosrdnou opozicí," uvádí Birnbaum. Dodává, že mnozí z 61 členů Knesetu, kteří se chystají Netanjahua svrhnout, si uvědomují rizika tak široké koalice a ocitají se pod enormním tlakem. Netanjahuovi tak postačí počkat si na moment, kdy vládu svrhne jediným hlasováním, konstatuje konzultant. Očekává, že pokud prohraje aktuální bitvu - čemuž vše nasvědčuje -, povede Netanjahu dál politickou válku.

Bez ohledu na to, co přijde, jsme svědky utváření historie, vyzdvihuje Birnbaum. Míní, že Bennettova disciplinovaná osobnost, jeho státnictví i odhodlání přinést Izraeli stabilitu a vyhnout se pátým volbám během dvou let budou hnacím motorem koalice. Půjde sice o největší výzvu Bennettova života, ale výsledkem může být semknutější Izrael, který by byl pozitivem pro Blízký východ i celý svět, uzavírá konzultant.