Nové informace o mohutné explozi v Bejrútu. Stopy vedou k Asadovi, píše The Guardian

Podle listu The Guardian se tak poprvé při vyšetřování exploze objevuje možná souvislost s Asadem, který chtěl dusičnan pro zbrojní účely.

Interpol tento týden ohlásil, že na jeho seznamu hledaných jsou kapitán lodi a její majitel, podle libanonských zdrojů se pátrání týká i portugalského obchodníka. Podle dosavadních informací byla loď ve špatném stavu, vezla v roce 2013 nebezpečný náklad z gruzínského přístavu Batumi do Mozambiku a majitel dal kapitánovi pokyn, aby se z trasy odklonil do Bejrútu pro dodatečný náklad. Loď už ale znovu nevyplula a dusičnan amonný z ní byl později přeložen do skladu, aniž byl správně uložen.

zdroj: YouTube

Výpověď firmy Savaro na věc vnáší nové světlo. Exploze mohla být nezamýšlený následek snahy syrského režimu obstarat si dusičnan amonný k vojenskému využití. Libanonská televize Al-Džadíd v pořadu odvysílaném tento týden spojila firmu s třemi lidmi, kteří Asadově režimu pomáhají od začátku syrské války v roce 2011.

Jde od George Hasváního, Mudalala Chúrího a jeho bratra Imáda, kteří mají jak ruské, tak syrské občanství a na něž se vztahují za podporu Asadova režimu americké sankce. Podniky, které vlastní, mají stejnou londýnskou adresu jako společnost Savaro, která dusičnan amonný koupila v roce 2013.

Ještě předtím, než plavidlo Rhosus zakotvilo v Bejrútu, obvinilo americké ministerstvo financí Mudalala Chúrího, že se snaží obstarat Damašku dusičnan amonný. Vysvětlení, proč se Rhosus odchýlil od původní trasy, stejně jako informace o dodavateli nákladu a majiteli lodě zůstávají nejasné. Bejrút mohl být konečnou destinací a od začátku mohlo jít o složitou pašeráckou operaci.

Libanonští politici odmítají vinu z podílu na katastrofálním neštěstí, obviněni byli dosluhující premiér Hasan Dijáb, tři bývalí ministři a více než 30 níže postavených lidí. Část Libanonců informaci o možné souvislosti výbuchu se Sýrií a jejím spojencem Ruskem věří. "Samozřejmě, že byl ten dusičnan amonný pro Asada," řekl pojišťovací agent Raad Ajúbí.

Podle The Guardianu Interpol hledá dva Rusy Borise Prokošova jako majitele a Igora Grečuškina jako kapitána lodě a také Portugalce Jorgeho Moreiru, který obstaral dusičnan v gruzínské továrně Rustavi Azot. Proč byla k uzavření kontraktu s mozambickou firmou Fábrica de Explosivos využita společnost Savaro, je nyní ústředním bodem vyšetřování.