Zesnulý sultán Kábus bin Saíd patřil k nejdéle vládnoucím panovníkům světa, moci v Ománu se ujal v roce 1970. Ománské úřady vyhlásily po smrti panovníka třídenní oficiální smutek. Vlajky budou v zemi po příštích 40 dnů staženy na půl žerdi.

Televize zveřejnila záběry smutečního procesí. Rakev s ostatky zesnulého zabalená do ománské vlajky byla převážena do Velké mešity sultána Kábuse v Maskatu, kde se budou sloužit modlitby.

#UPDATE 65-year-old Haitham bin Tariq has been sworn in as Oman's new royal rulerhttps://t.co/4VoEB9uqeQ pic.twitter.com/kit0M6zQWq