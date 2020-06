Obavy z druhé vlny covid-19 se naplňují. Izrael oznámil rekordní nárůst nakažených

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Izraeli od úterního rána zaznamenali 299 nových případů nákazy koronavirem, což je za téměř dva měsíce nejvyšší údaj. Potvrzuje to obavy z druhé vlny epidemie, napsal server The Times of Israel. Přibyl také jeden mrtvý, takže Izrael má celkově 303 úmrtí a 19.637 nakažených.