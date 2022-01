Odborníci v Izraeli doporučili při antigenním testování výtěr nejen z nosu, ale i krku

Agentura Reuters připomenula, že se toto doporučení neshoduje s názorem amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který uvádí, že stačí držet se instrukcí od výrobce. Ty předpokládají u antigenních testů výtěr z nosu. Nesprávná metoda výtěru krku navíc podle FDA nemusí být bezpečná.

Alroyová Preisová řekla, že antigenní testy jsou méně citlivé než testy PCR. "Ve snaze zvýšit jejich citlivost od nynějška doporučujeme výtěr z krku a z nosu. Není to pokyn výrobce, ale náš," poznamenala.

V Izraeli rychle přibývá případů omikronu a tamní testovací centra jsou přetížená. Odborníci nyní doporučují testy PCR hlavně pro lidi z rizikových skupin. Mladší a očkované ročníky se mají v případě kontaktu s nakaženou osobou testovat samy doma antigenními testy.

Alroyová Preisová doporučila v případě kontaktu s nakaženým udělat více než jeden test nebo antigenní test použít až tři dny po kontaktu.

K výtěru z krku se mnozí odborníci v Izraeli kloní proto, že člověk může šířit variantu omikron, když se virus dostal do slin a do krku, ale ještě nikoli do nosní sliznice.

Minulý týden byla na webové stránce medRxiv zveřejněna studie provedená na 29 lidech z vysoce rizikových pracovišť. Byli několik dní testováni antigenními testy i testy PCR. Testy PCR prováděné ze slin odhalily virus v průměru o tři dny dříve než antigenní testy, při nichž se vzorky odebíraly z nosu.

FDA ale po zveřejnění tohoto výsledku opakoval, že testy určené k domácímu testování jsou určené ke stěrům z nosu, nikoli z krku.

V Izraeli se nakazilo od začátku epidemie 1,5 milionu lidí a na covid -19 tam zemřelo 8269 pacientů. Plně naočkováno je téměř šest z více než devíti milionů občanů, třetí dávku jich má 4,3 milionu.

V neděli bylo v zemi odhaleno kolem 32.000 nových nákaz, z nichž 21.500 potvrdily testy PCR a 10. 000 testy antigenní. Alroyová Preisová řekla, že lidí hospitalizovaných ve vážném stavu je nyní 224, přičemž před týdnem jich byla polovina. K tomu se přidává vysoký počet hospitalizovaných lidí s chřipkou. Některá izraelská média tvrdí, že Izrael čeká oficiálně nevyhlášená uzávěra.