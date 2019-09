Odplata za raketový útok: Izraelské stíhačky udeřily na Pásmo Gazy

"Rakety byly vypáleny z Pásma Gazy na izraelské území. V reakci na to stíhačky a letoun izraelské armády zasáhly řadu teroristických cílů ve vojenském zařízení Hamásu na severu Pásma Gazy," uvedla ve svém prohlášení izraelská armáda. Žádné bližší podrobnosti ale nezveřejnila.

In response to rockets fired from #Gaza to #Israel earlier today, we just struck terror targets in a Hamas compound in Gaza.